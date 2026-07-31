Dyne Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dyne Therapeutics präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at