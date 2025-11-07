Dyne Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dyne Therapeutics lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at