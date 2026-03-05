Dyne Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dyne Therapeutics hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dyne Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dyne Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,470 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at