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01.06.2026 06:31:29
Dynemic Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dynemic Products hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,88 INR gegenüber 3,27 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 940,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 16,04 INR gegenüber 12,44 INR je Aktie im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,74 Prozent auf 3,79 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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