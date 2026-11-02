Dynemic Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dynemic Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,27 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,58 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dynemic Products im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynemic Products 893,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at