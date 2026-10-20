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20.10.2026 06:31:29
Dynex Capital legte Quartalsergebnis vor
Dynex Capital äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dynex Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.
Dynex Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 817,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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