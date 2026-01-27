27.01.2026 06:31:28

Dynex Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dynex Capital präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dynex Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Dynex Capital 250,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 183,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dynex Capital 420,43 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 318,03 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
