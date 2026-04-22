Dynex Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Dynex Capital ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dynex Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dynex Capital mit einem Umsatz von insgesamt 370,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 290,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at