Dynex Capital Q3 Reports A Loss; Shares Down

(RTTNews) - On Monday, Dynex Capital, Inc. (DX) reported a loss in the third quarter of 2026, compared to the income in the same quarter last year, due to the higher unrealized loss on investments.

Net loss for the shareholders was $335.54 million or $1.34 per share, compared to the income of $180.79 million or $0.80 per share a year ago.

Unrealized loss on investments widened to $1.465 billion from $25.62 million last year.

Net interest income for the period went up to $101.56 million from $93.78 million a year ago.

On the NYSE, the shares were trading 4.16 percent down at $10.48.