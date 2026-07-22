Dynex Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dynex Capital gab am 20.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 431,6 Millionen USD gegenüber 111,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at