Dynic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynic hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 31,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dynic -6,180 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Dynic im vergangenen Quartal 11,06 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynic 11,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 302,58 JPY gegenüber 157,25 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dynic im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 44,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at