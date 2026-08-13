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13.08.2026 06:31:29
Dynic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dynic hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 107,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynic noch ein Gewinn pro Aktie von 62,94 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dynic 11,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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