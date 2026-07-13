

EQS-Media / 13.07.2026 / 10:00 CET/CEST



dynion explore: neues Kniegelenk für Jugendliche.

Montag, 13. Juli 2026

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Ottobock erweitert Prothetik-Portfolio.

Mit Ottobocks neuestem hydraulischen Prothesenkniegelenk dynion explore schließt der Weltmarktführer eine Versorgungslücke: Aktive Jugendliche und Erwachsene mit geringem Körpergewicht fanden bislang nur wenig geeignete Optionen, die ihrem aktiven Lebensstil gerecht wurden und gleichzeitig die nötige Sicherheit boten.

„Wir wollen hochwertige Mobilitätslösungen über alle Lebensphasen hinweg zugänglich machen. Deshalb erweitern wir unser Portfolio gezielt für eine bislang unterversorgte Anwendergruppe. Damit verfolgen wir unseren Anspruch, unsere Anwenderinnen und Anwender mit ganzheitlichen Versorgungslösungen ihr Leben lang zu begleiten“, sagt Arne Jörn, Chief Operating and Chief Technology Officer (COO/CTO) von Ottobock.

Nach der Weltpremiere des dynion explore auf der OTWorld 2026 in Leipzig (Deutschland) startet nun die schrittweise Markteinführung, beginnend in Europa, den USA und China. Gerade im asiatischen Raum ist der Bedarf nach kompakten Lösungen höher aufgrund der Statur der AnwenderInnen.

Teil einer ganzheitlichen Versorgung, die mit dem Leben Schritt hält.

Das dynion explore verschafft einen nahtlosen Übergang von den Kinderkniegelenken zur Erwachsenenversorgung: Das neue Hilfsmittel erleichtert den Jugendlichen den späteren Wechsel auf die größeren mikroprozessorgesteuerten Kniegelenke, beispielsweise das Genium X4, da sie sich frühzeitig an das Gehen mit Standphasensicherung gewöhnen. Das ermöglicht eine hochwertige Versorgung über alle Lebensphasen hinweg – vom Kleinkindalter bis ins hohe Erwachsenenalter. Gleichzeitig profitieren die AnwenderInnen von einer Komplettversorgung aus einer Hand: Das dynion explore ist kombinierbar z. B. mit dem individualisierten 3D-gedruckten Silikonliner iconiq, dem Quickchange Adapter sowie den Prothesenfüßen Taleo oder Evanto.

Entwickelt für einen aktiven Alltag – robust, vielseitig, zuverlässig.

Ein aktives, selbstbestimmtes Leben bedeutet Bewegung, Spontanität und Vielseitigkeit – gerade für Jugendliche. Menschen mit einem Körpergewicht bis zu 60 Kilogramm profitieren fortan von der kompakten Bauweise des neuen Prothesenkniegelenks, das speziell für besonders aktive Menschen entwickelt wurde. Das dynion explore kombiniert eine leistungsstarke Rotationshydraulik mit einer Standphasensicherung, die speziell auf geringes Körpergewicht abgestimmt ist. Das ermöglicht den AnwenderInnen ein kontrolliertes und gleichzeitig dynamisches Gangbild, auch bei wechselnden Geschwindigkeiten und Anforderungen, etwa bei kurzen Sprints zur Haltestelle oder Ausflügen in die Natur. Dank der Standphasensicherung beugt das Prothesenkniegelenk auch bei Belastung kontrolliert ein und unterstützt so beim Hinuntergehen von Treppen und Schrägen sowie beim Bücken, um beispielsweise eine Schul- oder Aktentasche aufzuheben. Die manuelle Sperre ermöglicht ein entspanntes Stehen.

Mit Funktionen wie dem per Knopfdruck aktivierbaren Fahrradmodus und der Wasserfestigkeit ist das mechanische Kniegelenk aus Aluminium auf einen aktiven, abwechslungsreichen Alltag ausgelegt. Es ist beständig gegenüber Süß-, Salz- und Chlorwasser – und damit ideal für Strand und Schwimmbad. Verschiedene Farboptionen ermöglichen den AnwenderInnen einen individuellen Look.

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Kontakt

Ottobock SE & Co. KGaA

Unternehmenskommunikation

Nadine Winter

Telefon: +49 1511 888 3507

nadine.winter@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.