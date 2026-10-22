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Bewertung im Fokus 22.10.2026 14:43:47

DZ BANK: adidas-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK: adidas-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat eine gründliche Analyse des adidas-Papiers durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 205 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Markenbegehrlichkeit und eine disziplinierte Sell-in-Strategie hätten dem Sportartikelkonzern im dritten Quartal einen überraschend starken Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) beschert, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass Adidas in einem herausfordernden Marktumfeld geschickter agiere als die anderen großen Wettbewerber.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:27 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 158,60 EUR ab. Bisher wurden via XETRA 238 014 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 4,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com

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