adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Fokus
|
22.10.2026 14:43:47
DZ BANK: adidas-Aktie erhält Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 205 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Markenbegehrlichkeit und eine disziplinierte Sell-in-Strategie hätten dem Sportartikelkonzern im dritten Quartal einen überraschend starken Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) beschert, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass Adidas in einem herausfordernden Marktumfeld geschickter agiere als die anderen großen Wettbewerber.
Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 14:27 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 158,60 EUR ab. Bisher wurden via XETRA 238 014 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 4,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|adidas-Aktie im Plus: Ausblick für 2026 verbessert (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,05
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.