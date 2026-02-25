DZ BANK bescheinigt Kaufen für Fresenius SE-Aktie

Die Fresenius SE-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 49,31 EUR. Bisher wurden heute 754 663 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent.

