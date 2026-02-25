Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Aktie unter die Lupe
|
25.02.2026 13:22:45
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Fresenius SE-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 49,31 EUR. Bisher wurden heute 754 663 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
