DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:20 Uhr um 2,4 Prozent auf 238,80 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173 022 Hannover Rück-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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