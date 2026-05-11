Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Experten-Analyse 11.05.2026 15:37:45

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie

Das Hannover Rück-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel unterzogen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:20 Uhr um 2,4 Prozent auf 238,80 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173 022 Hannover Rück-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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