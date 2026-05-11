Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Experten-Analyse
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11.05.2026 15:37:45
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Hannover Rück-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:20 Uhr um 2,4 Prozent auf 238,80 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173 022 Hannover Rück-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,8 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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