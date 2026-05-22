DZ BANK bescheinigt Kaufen für Henkel vz-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern sei trotz Kostengegenwinds auf Kurs, was den diesjährigen Korridor für die operative Marge betrifft, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kalendereffekte, eine gute Nachfrage aus dem Elektroniksegment und das Haarpflege-Geschäft sollten dem Konzern ein solides zweites Quartal bescheren. Seine Schätzungen reduzierte er wegen negativer Währungs- und Zinseffekte.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:35 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 66,08 EUR nach oben. Bisher wurden heute 93 095 Henkel vz-Aktien gehandelt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 1,9 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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