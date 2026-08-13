Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie im Blick
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13.08.2026 17:43:46
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Henkel vz-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Das Papier von Henkel vz konnte um 17:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 77,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133 856 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 14,9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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