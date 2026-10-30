Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktie unter die Lupe 30.10.2026 10:49:47

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150 538 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 27,3 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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