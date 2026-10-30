Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktie unter die Lupe
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30.10.2026 10:49:47
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150 538 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 27,3 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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31.10.26
|Baden-Württemberg: Warnstreiks ab Sonntag möglich - IG Metall erhöht den Druck (dpa-AFX)
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29.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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29.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.26
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.26
|Deutsche Bank AG: Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,71
|0,37%
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