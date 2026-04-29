DZ BANK beurteilt Airbus SE-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Nach schwachem ersten Quartal des Flugzeugbauers dürfte das zweite Quartal bereits an Dynamik zulegen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Auftaktviertel saisonal stets das schwächste eines Jahres.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:51 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 175,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 500 726 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 9,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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