Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kaufen-Einstufung
|
29.04.2026 17:07:48
DZ BANK beurteilt Airbus SE-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Nach schwachem ersten Quartal des Flugzeugbauers dürfte das zweite Quartal bereits an Dynamik zulegen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Auftaktviertel saisonal stets das schwächste eines Jahres.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:51 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 175,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 500 726 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 9,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.04.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|174,76
|1,29%