Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Kaufen-Einstufung 29.04.2026 17:07:48

DZ BANK beurteilt Airbus SE-Aktie mit Kaufen

DZ BANK beurteilt Airbus SE-Aktie mit Kaufen

Das Airbus SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Holger Schmidt unterzogen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Nach schwachem ersten Quartal des Flugzeugbauers dürfte das zweite Quartal bereits an Dynamik zulegen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das Auftaktviertel saisonal stets das schwächste eines Jahres.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:51 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 175,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 500 726 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 9,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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