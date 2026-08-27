BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Rating im Fokus
|
27.08.2026 16:49:45
DZ BANK beurteilt BMW-Aktie mit Halten
Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmaßnahmen des Autobauers überschattet.
Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie konnte um 16:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 59,18 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556 270 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 32,8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,56
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.