BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Rating im Fokus 27.08.2026 16:49:45

DZ BANK beurteilt BMW-Aktie mit Halten

DZ BANK beurteilt BMW-Aktie mit Halten

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BMW-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmaßnahmen des Autobauers überschattet.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie konnte um 16:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 59,18 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556 270 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 32,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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