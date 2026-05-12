GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktienanalyse
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12.05.2026 13:28:45
DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Gea von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir haben unsere Schätzungen unverändert gelassen", schrieb Thorsten Reigber am Dienstag in seinem Resümee zum soliden Quartalsbericht. Er passte aber den risikofreien Zins in seinem Bewertungsmodell an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Im XETRA-Handel kam die GEA-Aktie um 13:10 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 56,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78 016 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 0,3 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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