Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Aktie unter der Lupe 04.11.2026 17:34:47

DZ BANK beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Kaufen

DZ BANK beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Kaufen

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsschwung bei dem Zementkonzern beschleunige sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt. Er schätzt, dass es 2027 erste positive Impulse bringen sollte.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 17:18 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,8 Prozent auf 171,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 599 030 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 21,4 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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