Bewertung im Fokus 03.02.2026 15:19:45

DZ BANK beurteilt Merck-Aktie mit Kaufen

Die Merck-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen. Der US-Dollar belastete kurzfristig und der Wachstumspfad 2026 sei flach, schrieb Peter Spengler am Dienstag in einem Ausblick auf die Geschäftszahlen. Alle Segmente von Merck würden mit zu hohen Abschlägen gegenu?ber den am besten vergleichbaren Konkurrenten Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie europäischen Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:03 Uhr um 2,3 Prozent auf 123,45 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 333 481 Merck-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Merck KGaA

