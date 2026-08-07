Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Analyse im Fokus
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07.08.2026 13:28:47
DZ BANK beurteilt Merck-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Merck KGaA von 153 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte den Darmstädtern am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts eine starke operative Wachstumsdynamik und eine zielgerichtete Expansionsstrategie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:12 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 145,65 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88 835 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 21,2 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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