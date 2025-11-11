QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|Bewertung im Fokus
|
11.11.2025 12:22:45
DZ BANK beurteilt QIAGEN-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe solide abgeschnitten und sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Währungseffekten und US-Zöllen sei die Profitabilität auf einem hohen Niveau geblieben. Etwas enttäuschend sei der Ausblick ausgefallen. Positiv wiederum sei die geplante Übernahme von Parse Biosciences, die das Produktportfolio gut ergänze.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 12:05 Uhr im XETRA-Handel bei 37,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31 640 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 gab die Aktie um 15,6 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
12:22
|DZ BANK beurteilt QIAGEN-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|QIAGEN-Aktie fällt aber: Prognose nach starken Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger beginnt (finanzen.at)
|
05.11.25