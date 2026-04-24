SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Aktie im Blick 24.04.2026 17:37:45

DZ BANK beurteilt SAP SE-Aktie mit Verkaufen

DZ BANK beurteilt SAP SE-Aktie mit Verkaufen

Die detaillierte Analyse des SAP SE-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Armin Kremser durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 150 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Operativ sei der Softwarekonzern gut ins Jahr gestartet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts im Jahresverlauf deutlich verlangsamen. Zudem sei die Aktie trotz des starken Kursrückgangs 2026 noch kein "Schnäppchen".

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von SAP SE konnte um 17:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 147,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3 121 157 SAP SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 29,0 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com

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