Investment-Tipp 12.03.2026 10:13:46

DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Holger Schmidt, der das Rheinmetall-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 1 572,50 EUR. Bisher wurden heute 74 349 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.03.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
12.03.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
12.03.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 557,00 1,14% Rheinmetall AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

