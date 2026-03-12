DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Holger Schmidt, der das Rheinmetall-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 1 572,50 EUR. Bisher wurden heute 74 349 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



