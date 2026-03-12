Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Investment-Tipp
|
12.03.2026 10:13:46
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 1 572,50 EUR. Bisher wurden heute 74 349 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
