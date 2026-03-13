Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Investment-Tipp
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13.03.2026 16:19:45
DZ BANK gibt Zalando-Aktie Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Jahreszahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Online-Händler habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz sorge für eine stetige Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Effizienz. Zalando sei solide in die Frühjahrssaison gestartet, und der Ausblick auf das laufende Jahr sei optimistisch. Die Finanzmittel würden aktionärsfreundlich verwendet.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 16:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,4 Prozent auf 23,66 EUR zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 630 340 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 6,6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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