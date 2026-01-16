Daimler Truck Aktie

Aktuelle Analyse im Blick 16.01.2026 15:58:45

DZ BANK: Halten-Note für Daimler Truck-Aktie

DZ BANK: Halten-Note für Daimler Truck-Aktie

Die detaillierte Analyse des Daimler Truck-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Holger Schmidt durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Absatzzahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. An den wichtigsten Absatzmärkten in Nordamerika und Europa gebe es leichte Aufwärtstendenzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese blieben aber weiterhin von u?berdurchschnittlicher Unsicherheit geprägt. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie des Nutzfahrzeugbauers wirke ausgewogen.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 15:42 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 41,38 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 649 368 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 10,9 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

