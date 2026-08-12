DZ BANK: Halten-Note für EON SE-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach Zahlenvorlage zum ersten Halbjahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern sei "alles im Lot", schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Eon habe solide sowie im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, und die Unternehmensziele seien gut erreichbar. Hohe Investitionen in Netze, Vorteile durch Größe und Standardisierung sowie die Übernahme des britischen Energieanbieters OVO sicherten stetiges Wachstum. Allerdings seien die positiven Argumente in den ambitionierten Bewertungsrelationen bereits reflektiert. Zudem sei die Dividendenrendite unattraktiv.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 15:48 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 3 280 347 EON SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 19,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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