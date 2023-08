DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinrich - Jungheinrich-Aktie schwächer

Bei dem Gabelstapler-Hersteller schienen derzeit gewisse Kundengruppen mit Neuaufträgen zu zögern, während andere weiterhin normal bestellten, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr könne ein gewisses Marktpreisrisiko mit potenziell leicht niedrigeren Margen in den kommenden Quartalen nicht ausgeschlossen werden. Er sieht dieses "kleine Rezessionsszenario" in den Konsensschätzungen für 2024 aber bereits eingepreist und empfiehlt Käufe in Schwächephasen.

Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 28,90 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / 08:30 / MESZ

