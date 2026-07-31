DZ BANK: Kaufen für adidas-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro je Aktie belassen. Der Kapitalmarkt habe einen Fehlpass gespielt, kommentierte Thomas Maul am Freitag den Kursrutsch nach den jüngsten Quartalszahlen. Er rät, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Die Fußball-Weltmeisterschaft und eine starke Laufschuh-Nachfrage hätten im zweiten Quartal fu?r einen Wachstumsschub gesorgt. Die Marketingausgaben und die Betriebsgemeinkosten dürften sich bereits im dritten Quartal normalisieren. Zudem könnten Zollru?ckerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar bevorstehen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie wies um 14:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 158,75 EUR abwärts. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 960 384 adidas-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 4,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.