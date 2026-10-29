DZ BANK: Kaufen für Airbus SE-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht.

Aktienauswertung: Die Airbus SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:51 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 195,22 EUR nach oben. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 114 562 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 0,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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