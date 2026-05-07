DZ BANK: Kaufen für Infineon-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Infineon-Papiers durch DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 47 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Power-Halbleiter für den Einsatz im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz blieben der zentrale Wachstumstreiber, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 60,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 786 813 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 61,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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