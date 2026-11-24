Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Analyse im Blick
|
24.11.2026 15:52:47
DZ BANK: Kaufen-Note für Deutsche Bank-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Das Marktumfeld für Banken sollte positiv bleiben, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Steigende Zinsen und ein etwas höheres Wirtschaftswachstum in Europa bedeuteten Rückenwind für die Banken. Er sieht die Deutsche Bank ideal positioniert, um von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland und höheren Anleiheemissionsvolumina zu profitieren.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Bank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 30,16 EUR ab. Bisher wurden via XETRA 2 008 375 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 5,6 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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