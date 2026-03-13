DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 12:20 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167 241 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 2,5 Prozent.

