Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktie auf dem Prüfstand 06.08.2026 15:37:45

DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DZ BANK: Kaufen-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DZ BANK hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC nach Quartalszahlen von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyse-Anbieters habe über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den strukturellen Werttreiber sieht der Experte unverändert in der Einführung des modernen Dialysegeräts 5008X.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 42,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 442 058 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical C

Bildquelle: istock/kryczka,Fresenius Medical Care

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