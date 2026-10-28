Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktienempfehlung
|
28.10.2026 17:58:47
DZ BANK: Kaufen-Note für Symrise-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Aus eigener Kraft habe der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der Zahlen des Wettbewerbers Givaudan drücke die Reaktion der Anleger aber deren Enttäuschung aus. Der Experte glaubt aber, dass dabei "Äpfel mit Birnen" verglichen werden. Der Vergleich mit den Schweizern greife zu kurz.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:38 Uhr 10,2 Prozent im Minus bei 89,80 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 987 810 Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 32,6 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:10
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy (EQS Group)
|
16:10
|EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, Kauf (EQS Group)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|89,84
|-9,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen bleiben vorsichtig -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.