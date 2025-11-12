RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Aktie bewertet 12.11.2025 16:28:45

DZ BANK: RWE-Aktie erhält Kaufen

Die RWE-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Der Experte empfiehlt die Aktien der Essener wegen des erwarteten hohen Wachstums des Gewinns je Aktie, das sich noch nicht ausreichend in der Bewertung widerspiegele. Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung seien eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und die solide Bilanz. RWE sei zudem ein Profiteur von Energieengpässen, der Einführung eines Kapazitätsmarktes und des KI-/Rechenzentren-Booms.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 16:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,0 Prozent auf 45,96 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 825 486 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 64,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

