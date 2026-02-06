RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Aktie bewertet 06.02.2026 17:34:52

DZ BANK: RWE-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 17:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 52,84 EUR zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 432 786 RWE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 16,7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
05.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 53,00 1,77% RWE AG St.

