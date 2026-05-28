BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie im Blick
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28.05.2026 13:22:53
DZ BANK verleiht BMW-Aktie Kaufen in jüngster Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 102 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir sehen BMW weiterhin von den deutschen Herstellern mit am besten beim Thema Transformation positioniert", schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Dies gelte auch im Hinblick auf die Zollunsicherheiten. Zusätzlich stütze das Aktienrückkaufprogramm. Auf Basis aktueller Schätzungen ergibt sich in seinem Eigenkapitalrendite-Eigenkapitalkosten-Modell aber ein etwas niedrigerer fairer Wert.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 13:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 76,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 221 408 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 13,6 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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