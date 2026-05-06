DZ BANK verleiht Daimler Truck-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 52 Euro belassen. Das erneute Plus beim Auftragseingang und die seitens des Managements aufgezeigten Marktanteilsgewinne stimmten positiv und deuten auf eine graduelle Verbesserung im Jahresverlauf, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Daimler Truck konnte um 17:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 43,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 233 305 Daimler Truck-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 17,7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.