Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktuelle Analyse
|
09.02.2026 12:28:46
DZ BANK verleiht Heidelberg Materials-Aktie Kaufen in jüngster Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 12:12 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 218,70 EUR nach oben. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 524 Heidelberg Materials-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|218,90
|1,16%
