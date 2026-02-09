Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Aktuelle Analyse 09.02.2026 12:28:46

DZ BANK verleiht Heidelberg Materials-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

DZ BANK verleiht Heidelberg Materials-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die detaillierte Analyse des Heidelberg Materials-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Thorsten Reigber durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:12 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 218,70 EUR nach oben. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 524 Heidelberg Materials-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,9 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

11:34 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 218,90 1,16% Heidelberg Materials

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

