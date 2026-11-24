Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktieneinstufung
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24.11.2026 17:58:47
DZ BANK verleiht Infineon-Aktie Kaufen in jüngster Analyse
Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Das Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und eine branchenzyklische Erholung trieben die Gewinne an, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Dienstag. Zentraler Wachstumsmotor blieben KI-Rechenzentren.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:39 Uhr um 9,7 Prozent auf 43,74 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 5 783 349 Infineon-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 16,8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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