DZ BANK verleiht Merck-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:21 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 133,90 EUR zu. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 112 358 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 11,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ



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