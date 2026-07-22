BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Papier unter der Lupe 22.07.2026 14:13:45

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Kaufen

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Kaufen

BASF-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Chemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Erlös- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:57 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 49,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 532 851 BASF-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 15,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF SE

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