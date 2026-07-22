BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Papier unter der Lupe
|
22.07.2026 14:13:45
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Chemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Erlös- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.
Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:57 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 49,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 532 851 BASF-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 15,1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.07.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.07.26