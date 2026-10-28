DZ BANK veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Chemiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts einer angehobenen Ergebnisprognose starke Kerngeschäfte. Er erwähnte noch die Sondierungen rund um eine Evonik-Übernahme und den näher rückenden Börsengang der Agrarsparte. Für diese werde Mitte 2027 die Börsenreife angestrebt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 17:35 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 52,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2 087 500 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 24,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.