Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Aktie bewertet 06.08.2026 17:58:46

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Kaufen

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Kaufen

Das Commerzbank-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besser als erwartete Quartalszahlen bekräftigten seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das Bankhaus von der Unicredit vollständig u?bernommen wird. Allerdings erwartet er dafür kurzfristig noch kein erneuertes Angebot.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 2,2 Prozent auf 38,49 EUR nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 4 244 067 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 9,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Commerzbank AG

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