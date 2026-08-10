Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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Aktie im Blick 10.08.2026 13:22:45

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Kaufen

DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Kaufen

Das Fresenius SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,76 EUR nach. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84 130 Fresenius SE-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 1,9 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Fresenius

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10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
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